При пожаре в жилом доме в Чехии погибло 11 человек

В чешском городе Богумин загорелась одна из квартир многоэтажного дома. Как пишет издание CTK, возгорание произошло на 11-м этаже.

Уточняется, что в результате происшествия погибло 11 человек. Среди них трое взрослых, столько же детей скончались в самой квартире, где вспыхнул пожар. Ещё пять человек умерли при попытке выпрыгнуть из окон квартиры на 12-м этаже.

Фото © CTK 1 / 2

Сотрудники полиции в качестве одной из основных версий происшествия рассматривают поджог. Как сообщается, им уже удалось задержать одного подозреваемого.

В данный момент расследование по факту трагедии продолжается, выясняются все обстоятельства. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.