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При пожаре в жилом доме в Чехии погибло 11 человек

По предварительной версии, трагедия произошла из-за поджога.

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Фото © CTK

В чешском городе Богумин загорелась одна из квартир многоэтажного дома. Как пишет издание CTK, возгорание произошло на 11-м этаже.

Уточняется, что в результате происшествия погибло 11 человек. Среди них трое взрослых, столько же детей скончались в самой квартире, где вспыхнул пожар. Ещё пять человек умерли при попытке выпрыгнуть из окон квартиры на 12-м этаже.

Фото © CTK

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Сотрудники полиции в качестве одной из основных версий происшествия рассматривают поджог. Как сообщается, им уже удалось задержать одного подозреваемого.

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Причины происшествия выясняются.

В данный момент расследование по факту трагедии продолжается, выясняются все обстоятельства. На месте происшествия работают спасатели и правоохранительные органы.

Стоит также отметить, что по количеству погибших этот пожар стал самым крупным в Чехии с 1990 года.

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В результате происшествия никто не пострадал.

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