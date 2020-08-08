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Трамп заявил, что победить его на президентских выборах можно только с помощью фальсификаций

Он также обвинил представителей партии-соперника в попытках "левого радикализма".

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Фото © AP / TASS

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси) заявил, что представителю Демократической партии на президентских выборах удастся победить только при помощи фальсификаций, которые демократы активно пытаются организовать через штаты страны.

Внимание глава Белого дома обратил на попытки Демпартии отменить в большинстве штатов требование предъявлять и проверять удостоверение личности для голосования на президентских выборах.

Зачем это делается? Это делается для фальсификации. Они хотят попытаться украсть предстоящие выборы, потому что это единственный способ, с помощью которого они могут победить, — отметил Трамп.

Трамп пообещал налоговые каникулы в США, если его переизберут президентом

Он также распорядится о выплатах для граждан в обход конгресса.

Он также обвинил лидеров демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чака Шумера в том, что они "держат в заложниках" помощь пострадавшим от коронавируса.

Это радикальная левая повестка дня, — добавил Трамп.

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