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Полиция в Екатеринбурге разогнала шумную сходку атомобилистов с парковки ТЦ — видео

О задержаниях не сообщается.

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Видео © Instagram / svetlanapodoskina

В Екатеринбурге участники местных автоклубов организовали вечеринку на парковке возле торгового центра. Молодые люди устроили мероприятие в лучших традициях — с громкой музыкой и танцами, "на радость" жильцам близлежащих домов. В дело пришлось вмешаться полицейским.

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По словам очевидцев, сперва на парковке было заметно большое количество автомобилей, многие из которых были оборудованы мощными акустическими системами, а кузова украшены различными рисунками. Постепенно вечеринка набирала обороты, состоялся даже небольшой турнир по уличным танцам, который и завершился приездом патрульных.

Ранее Лайф сообщал, что в Колумбии 18 человек получили штраф в миллион песо за вечеринку во время карантина.

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