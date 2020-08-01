Авто влетело в толпу у бара во Франции, 16 человек пострадали

Во французском департаменте Сона и Луара автомобиль наехал на толпу у бара, в результате 16 человек получили травмы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, передаёт Journal de Saone-et-Loire.

По данным издания, один из посетителей вышел из заведения, сел в машину, сдал назад, прямо в толпу, после чего покинул место происшествия. Вскоре подозреваемого задержали жандармы, он находился в состоянии алкогольного опьянения.