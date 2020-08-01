Авто влетело в толпу у бара во Франции, 16 человек пострадали

Во французском департаменте Сона и Луара автомобиль наехал на толпу у бара, в результате 16 человек получили травмы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, передаёт Journal de Saone-et-Loire.
По данным издания, один из посетителей вышел из заведения, сел в машину, сдал назад, прямо в толпу, после чего покинул место происшествия. Вскоре подозреваемого задержали жандармы, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Влетевший в группу людей в Берлине водитель был пьянВ результате происшествия пострадало семь человек.
Напомним, утром 26 июля на площади Харденбергплац у берлинского зоопарка автомобиль врезался в толпу людей. В результате пострадало семь человек.