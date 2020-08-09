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Врач рассказала об опасности распространения смертельного китайского вируса по России

Она отмечает, что против него уже созданы вакцины, а у российских медиков есть необходимый опыт.

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Фото © Pixabay

Вирус SFTS, случаи смертельного заражения которым в последнее время были зарегистрированы в Китае, имеет весьма низкую вероятность распространения в России. Об этом заявила врач-вирусолог Евгения Тарасова в интервью "Вечерней Москве".

Онищенко оценил риск от "нового" китайского вируса SFTS

Заболевание передаётся людям преимущественно от клещей.

Вряд ли этот вирус распространится, поскольку очаги заражения — в пределах одной страны. Да и в условиях существующих карантинных мер и закрытых границ вероятность того, что зараза перекочует к нам, минимальна, — уверена Тарасова.

Она также отмечает, что, хотя в России не зафиксировано ни одного подтверждённого случая SFTS, отечественные специалисты имеют опыт борьбы с вирусами данной категории. По её словам, уже существует вакцина против него, а для лечения, как правило, используется препарат "Рибавирин", который часто применяется для лечения тяжёлых инфекционных заболеваний.

Ранее Лайф сообщал, что в Роспотребнадзоре оценили вспышку "нового" смертельного вируса в Китае.

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