Врач рассказала об опасности распространения смертельного китайского вируса по России

Вирус SFTS, случаи смертельного заражения которым в последнее время были зарегистрированы в Китае, имеет весьма низкую вероятность распространения в России. Об этом заявила врач-вирусолог Евгения Тарасова в интервью "Вечерней Москве".

— Вряд ли этот вирус распространится, поскольку очаги заражения — в пределах одной страны. Да и в условиях существующих карантинных мер и закрытых границ вероятность того, что зараза перекочует к нам, минимальна, — уверена Тарасова.

Она также отмечает, что, хотя в России не зафиксировано ни одного подтверждённого случая SFTS, отечественные специалисты имеют опыт борьбы с вирусами данной категории. По её словам, уже существует вакцина против него, а для лечения, как правило, используется препарат "Рибавирин", который часто применяется для лечения тяжёлых инфекционных заболеваний.