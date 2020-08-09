Летучая мышь покусала кандидата в президенты США от Либертарианской партии

В США кандидат в президенты страны от Либертарианской партии Джо Джоргенсен не смогла посетить собственный предвыборный митинг, поскольку накануне её покусала летучая мышь. Об этом она сама написала в "Твиттере".

— Я не смогу присутствовать на митинге. Я буду получать вакцину от бешенства в качестве меры предосторожности после того, как меня укусила летучая мышь, — написала она.

При этом Джоргенсен отметила, что, хотя и не сможет присутствовать на встрече со сторонниками, остальные запланированные на этот день мероприятия состоятся с её участием и точно по расписанию. О том, в каких обстоятельствах ей встретилась летучая мышь и всё ли с ней в порядке, женщина не рассказала.