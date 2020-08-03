Зверский иммунитет. Учёные раскрыли секрет сверхспособностей летучих мышей

При глубоком "рассмотрении" ДНК рукокрылых стало ясно, каким образом они спокойно переносят инфекции, смертельные для других млекопитающих.

Для начала позвольте поинтересоваться, с кем же мы всё-таки имеем дело. Из 1400 видов рукокрылых учёные в данном случае особо отметили шесть. Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что они собой представляют.

Большой подковонос Rhinolophus ferrumequinum. Фото © Flickr / Gilles San Martin

Итак, знакомьтесь: большой подковонос Rhinolophus ferrumequinum — летучая мышь размером 5–7 сантиметров, которая обитает вдоль юга Евразии и в Северной Африке. В России встречается на Кавказе. Ест насекомых. Надо сказать, это не тот подковонос, который обвиняется в распространении CoViD-19, и всё-таки коронавирус он переносит. Только другой, не SARS-Cov-2. Разновидностей коронавируса, напоминаем ещё раз на всякий случай, как и разновидностей летучих мышей, — превеликое множество.

Египетская летучая собака Rousettus aegyptiacus. Фото © Flickr / Serge Malevanny

Позвольте также представить нильского крылана Rousettus aegyptiacus, он же египетская летучая собака. Довольно крупный — сантиметров 17. Вегетарианец — любит бананы, апельсины, инжир, грибы уважает. Хорошо, что у нас такие не водятся — по научным исследованиям, они переносят вирус Эбола, а ещё вирус Марбурга, довольно похожий на Эболу, тоже вызывает геморрагическую лихорадку, летальность, правда, поменьше, но во время вспышек умирает и до 90% больных.

Бледный копьенос Phyllostomus discolor. Фото © Flickr / funmontanaviva

Очень приятно, бледный копьенос Phyllostomus discolor. Южноамериканская разновидность. В длину до 11 сантиметров, размах крыльев — больше 40. Питание просто очаровательное: нектар, пыльца. И даже при таком безобидном образе жизни умудряется распространять бактерии Bartonella. С этими микробами, кстати, должны быть хорошо знакомы ветеринары — они вызывают болезни у собак и кошек. Притом 11 разновидностей, как подозревают учёные, могут заражать и человека.

Большая ночница Myotis myotis. Фото © Flickr / wagon16

А вот большая ночница Myotis myotis. Вообще-то, на самом деле небольшая — 6–8 сантиметров. Обитает в Европе — от Великобритании до Украины. Предпочитает жуков. Тоже переносит бартонеллу, а ещё, к примеру, такую гадость — Rickettsia rickettsii, тоже микробы-паразиты, живут на клещах и при их укусе могут вызвать у человека высокую температуру и пятнистую сыпь.

Средиземноморский нетопырь Pipistrellus kuhlii. Фото © Getty Images

Средиземноморский нетопырь Pipistrellus kuhlii. Вообще кроха — не больше пяти сантиметров. Этот у нас иногда летает в России, в том числе в европейской части, но в основном на юге Европы, на Ближнем Востоке. У него в "резюме" указаны микробы Babesia (бабезии), поражающие красные кровяные клетки. И случается, что они селятся в организме сельскохозяйственных животных, а иногда и человека и вызывают бабезиоз — тоже малоприятную болезнь с лихорадкой, увеличенной печенью и селезёнкой.

Бархатный складчатогуб Molossus molossus. Фото © Flickr / guilherme jofili

И, наконец, бархатный складчатогуб Molossus molossus — насекомоядный, центрально- и южноамериканский, пяти-десятисантиметровый. Известно, что подобные летучие мыши, то есть складчатогубы, обитают в том числе в Таиланде. А те, кому довелось поработать в местных пещерах, порой жалуются на вирус Каенг-Хой (Каенг-Хой — название одного из тайских районов). А эта инфекция, между прочим, приходится родственницей разнообразным энцефалитам.

Фантастика: чего только ни переносят — и ничего, живут. И теперь давайте разберёмся, почему. В целом микробиологи давно поняли: у летучих мышей такая генетика. А какая такая? Как описано в статье, опубликованной в Nature, у рукокрылых "отключены", то есть деактивированы некоторые гены. А именно такие гены, которые отвечают за воспалительную реакцию.

Дело в том, что наш иммунитет, конечно, всячески старается нас защитить, но иногда он поднимает в организме излишнюю панику, а то и вовсе вместе с инфекцией уничтожает свои же собственные ткани организма. Это называется аутоиммунным заболеванием. Так вот, получается, что у летучих мышей эта охранная система настроена наилучшим образом. К примеру, имеется в иммунитете такая хитрая контролирующая система — NF-kB. Она следит за работой особой группы генов, которые должны реагировать на атакующих пришельцев. Если контроль слишком слабый, то в итоге гибнут целые отряды лимфоцитов (то есть "наших" бойцов), а если контроль чрезмерный, может и злокачественная опухоль развиться. А у рукокрылых он оказался ближе всего к идеалу. В результате целое семейство генов, стимулирующих иммунитет, в теле летучей мыши просто не работают. И это помогает легче справляться с болезнями. Парадокс! Впрочем, функции некоторых генов, наоборот, расширены, то есть всё сделано так, чтобы подчеркнуть самое необходимое и убрать ненужное.

И вот ещё поразительный факт: в ДНК рукокрылых оказались "вмонтированы" фрагменты геномов вирусов, прижившихся в организме в незапамятные времена. По сути, генетическая память о перенесённых когда-то инфекциях. Более того, среди этих древних "ископаемых" нашлись следы и таких вирусов, которые до сих пор считали исключительно "птичьими".