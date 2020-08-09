В "Роскачестве" рассказали, что нужно делать, чтобы узнать реальный срок годности продуктов

Срок годности некоторых продуктовых товаров может изменяться недобросовестными продавцами в магазинах, поэтому следует обращать на это особое внимание. Об этом рассказал заместитель главы "Роскачества" Александр Борисов, передаёт "Прайм".
Кроме того, как утверждает эксперт, необходимо смотреть не только на срок годности продукта, но и на внешний вид товара. Если человек сомневается в качестве выбранного продукта, у него есть право попросить продавца предоставить накладные в соответствии со ст. 10 ФЗ "О защите прав потребителей", чтобы сравнить срок годности на товаре и в документе.
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Борисов также добавил, что если вы нашли испорченный продукт, то следует об этом сообщить администратору магазина и написать о находке в книге жалоб.
Специалист также посоветовал обращаться на порталы торговых сетей или в Роспотребнадзор. Просроченный товар несёт потенциальную опасность, поэтому у надзорного органа есть полномочия для проведения проверки и применения штрафных санкций к недобросовестному продавцу.