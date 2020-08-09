СМИ сообщили о ссоре Трампа с главным спонсором Республиканской партии

Среди высшего руководства Республиканской партии нарастает беспокойство о политическом будущем президента США Дональда Трампа после его "спорного" разговора по телефону с одним из ключевых инвесторов предвыборной кампании — Шелдоном Адельсоном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, 87-летний магнат связался с главой государства, чтобы поговорить об экономике и законопроектах по её поддержанию в условиях коронавируса, однако идущий на второй срок Трамп быстро перевёл тему и начал упрекать Адельсона, что тот слишком мало денег тратит на предвыборную кампанию. Эту информацию журналистам подтвердили три человека, осведомлённых о звонке.

— Один из них сказал, что было очевидно, что президент понятия не имел, насколько ему помог Адельсон, который на протяжении многих лет жертвовал десятки миллионов долларов на поддержку Трампа, — говорится в публикации.

Отмечается, что своими действиями хозяин Белого дома мог настроить против себя ключевого спонсора. В свою очередь, представители Республиканской партии поспешили "сгладить" отношения с бизнесменом. Однако приближённые к Адельсону отметили, что пока сложно говорить, не передумал ли он финансировать предвыборную кампанию республиканца.