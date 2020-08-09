Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC 174 в Лас-Вегасе. Его соперник установил рекорд промоушена

В рамках турнира UFC 174 в Лас-Вегасе российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник досрочно проиграл поединок в тяжёлом весе американцу Деррику Льюису.
Уточняется, что Льюис одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.
Соперник Олейника плюнул ему в тарелку с едой. Чем ответит россиянин в клетке UFC?Воскресным утром в Лас-Вегасе, Невада, США, пройдёт турнир UFC FightNight 174, где в двух главных поединках шоу выступят представители российской школы ММА.
Стоит отметить, что бой проходил без зрителей из-за пандемии коронавируса. Изначально он должен был состояться в июне этого года, однако российский боец отказался от этого и предложил перенести бой на другую дату. Спустя время организация UFC объявила, что схватка состоится 9 августа.
После этого поражения на счету 43-летнего Олейника 59 побед при 14 поражениях и одной ничьей. Льюис одержал 24 победы в октагоне, ещё семь своих поединков он проиграл. Добавим, что для американского бойца этот нокаут стал 11-м. Таким образом, Льюис стал рекордсменом UFC по числу нокаутов среди бойцов-тяжеловесов.