Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC 174 в Лас-Вегасе. Его соперник установил рекорд промоушена

В рамках турнира UFC 174 в Лас-Вегасе российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник досрочно проиграл поединок в тяжёлом весе американцу Деррику Льюису.

Уточняется, что Льюис одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Стоит отметить, что бой проходил без зрителей из-за пандемии коронавируса. Изначально он должен был состояться в июне этого года, однако российский боец отказался от этого и предложил перенести бой на другую дату. Спустя время организация UFC объявила, что схватка состоится 9 августа.