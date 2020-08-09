Минута молчания ровно в 11:02. В Нагасаки почтили память погибших в самый страшный день в истории города

В японском городе Нагасаки прошла траурная церемония в память о погибших в ходе атомной бомбардировки, которая 75 лет назад унесла тысячи жизней и навсегда вошла в историю страны как один из самых кошмарных дней. Из-за ситуации с коронавирусом мероприятие проводилось в сокращённом формате, но его трансляцию вели все японские телеканалы.

Мэр города Томихиса Тауэ в ходе выступления заявил о возрастающей угрозе ядерной войны и выразил надежду, что в ходе конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) удастся прийти к конкретным результатам, среди которых он назвал сокращение вооружений США и России.

— Обращаясь к мировым лидерам, я хочу сказать: пожалуйста, стремитесь преодолеть нарастающую атмосферу недоверия и вместо этого работайте над укреплением доверительных отношений через диалог, — сказал он.

По словам Тауэ, с учётом последних событий в мире угроза ядерного конфликта становится всё более реальной, поэтому сохранение ДНЯО является крайне важным. Он отмечает, что спустя 50 лет с момента вступления договора в силу государства, обладающие ядерным оружием, всё меньше хотят его соблюдать, что подтверждается в том числе и прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он также призвал Правительство Японии присоединиться к Конвенции ООН о запрещении ядерного оружия, а также рассмотреть планы по созданию в Северо-Восточной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Премьер-министр Синдзо Абэ во время своего выступления подтвердил планы Токио придерживаться политики трёх неядерных принципов: отказ от обладания, производства и ввоза на территорию страны ядерного оружия.

Добавим, что минута молчания наступила ровно в 11:02 (5:02 мск) — момент, когда 9 августа 1945 года произошёл взрыв бомбы "Толстяк".