Врач объяснила, почему мясоеды живут дольше вегетарианцев

Мясоеды имеют все шансы прожить дольше, чем вегетерианцы, и тому есть научное объяснение, однако для того, чтобы оно работало, необходимо применять правильный подход к питанию. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко в интервью Пятому каналу.

— Всё в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом, конечно, это будет больше проявляться. Поэтому мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы, — уверена она.

При этом Кононенко отмечает, что у человеческого организма есть два основных показателя изнашиваемости, первый из которых — это толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии: чем она больше, тем быстрее идёт старение. И здесь у вегетарианцев и веганов чаще наблюдается лучший результат, однако стоит мясоедам получать достаточно витаминов B12, D3, K2, как всё приходит в норму.

Второй показатель — это работа митохондрий: чем лучше они работают, тем лучше чувствует себя организм. И в этом параметре мясоеды — абсолютные лидеры, поскольку источником работы этих клеток является L-карнитин, который содержится в мясе.

Специалист также указывает, что организму для полноценного существования необходимо большое разнообразие различных веществ и аминокислот, восполнить недостаток которых физически невозможно, соблюдая диету без мяса.