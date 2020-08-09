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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 803 пациента

Выздоровевшим предлагают стать донорами и сдать плазму.

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 189 657 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 803 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Вылечившимся гражданам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией.

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За сутки от CoViD-19 полностью выздоровело 6615 пациентов.

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