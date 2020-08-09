В Москве от коронавируса вылечилось ещё 803 пациента

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 189 657 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 803 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Вылечившимся гражданам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией.