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"Уникальная коллега и большой друг". Умерла театральный продюсер Галина Боголюбова

Ей было 76 лет.

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Галина Боголюбова. Фото © VK / Театр им. М.Н. Ермоловой

Театральный продюсер Галина Боголюбова умерла 8 августа. О её смерти сообщили в пресс-службе театра имени Ермоловой.

Заведующей литературной частью театра было 76 лет. В театре отметили, что Боголюбова была "уникальной коллегой и большим другом".

Без таких людей театр был бы совсем не тем местом, которое мы знаем и любим, — подчеркнули в пресс-службе.

Причина смерти Боголюбовой не называется.

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