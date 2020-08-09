"Уникальная коллега и большой друг". Умерла театральный продюсер Галина Боголюбова

Театральный продюсер Галина Боголюбова умерла 8 августа. О её смерти сообщили в пресс-службе театра имени Ермоловой.
Заведующей литературной частью театра было 76 лет. В театре отметили, что Боголюбова была "уникальной коллегой и большим другом".
— Без таких людей театр был бы совсем не тем местом, которое мы знаем и любим, — подчеркнули в пресс-службе.
Причина смерти Боголюбовой не называется.
Ушёл из жизни режиссёр "Волшебника Изумрудного города" и "Приключений Незнайки"Александру Боголюбову было 85 лет.
Ранее в американском штате Юта умер звезда фильмов "Конон" и "Нечто" Уилфорд Бримли.