"Уникальная коллега и большой друг". Умерла театральный продюсер Галина Боголюбова

Театральный продюсер Галина Боголюбова умерла 8 августа. О её смерти сообщили в пресс-службе театра имени Ермоловой.

Заведующей литературной частью театра было 76 лет. В театре отметили, что Боголюбова была "уникальной коллегой и большим другом".

— Без таких людей театр был бы совсем не тем местом, которое мы знаем и любим, — подчеркнули в пресс-службе.

Причина смерти Боголюбовой не называется.