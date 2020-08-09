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Собянин назвал число москвичей, проживающих в предаварийных домах

По программе реновации в эксплуатацию ввели уже более 50 жилых зданий.

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Фото © Ян Линн / ТАСС

В предаварийном жилье в столице живёт миллион человек. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул важность программы реновации.

Конечно, важна, иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве, — пояснил Собянин.

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Их строили ещё японские военнопленные.

Он подчеркнул, что при строительстве новых кварталов следует помнить и про возведение социальных объектов, и про создание зелёных зон — скверов, парков.

В эксплуатацию по программе реновации введено свыше 50 домов общей площадью примерно 700 тысяч квадратных метров.

Напомним, в московском районе Черёмушки 119 домов вошли в программу реновации. Уже утверждены четыре стартовые площадки, в стадии строительства находятся три жилых дома.

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Однако, по его словам, сперва необходимо всё тщательно взвесить и оценить.

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