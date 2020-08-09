Собянин назвал число москвичей, проживающих в предаварийных домах

В предаварийном жилье в столице живёт миллион человек. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник подчеркнул важность программы реновации.
— Конечно, важна, иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве, — пояснил Собянин.
"Чудовищные условия". Дегтярёв поручил расселить бараки в Хабаровском краеИх строили ещё японские военнопленные.
Он подчеркнул, что при строительстве новых кварталов следует помнить и про возведение социальных объектов, и про создание зелёных зон — скверов, парков.
В эксплуатацию по программе реновации введено свыше 50 домов общей площадью примерно 700 тысяч квадратных метров.
Напомним, в московском районе Черёмушки 119 домов вошли в программу реновации. Уже утверждены четыре стартовые площадки, в стадии строительства находятся три жилых дома.