Собянин назвал число москвичей, проживающих в предаварийных домах

В предаварийном жилье в столице живёт миллион человек. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул важность программы реновации.

— Конечно, важна, иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве, — пояснил Собянин.

Он подчеркнул, что при строительстве новых кварталов следует помнить и про возведение социальных объектов, и про создание зелёных зон — скверов, парков.

В эксплуатацию по программе реновации введено свыше 50 домов общей площадью примерно 700 тысяч квадратных метров.