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В Москве таксист распылил перцовый баллончик на пассажира и украл у него рюкзак

В совокупности ущерб составил около ста тысяч рублей.

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Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Московский таксист во время поездки распылил на пассажиров перцовый баллончик, а когда они вышли из машины, уехал с рюкзаком одного из них, в котором были документы, деньги и другие ценности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Неизвестный водитель скрылся, в салоне такси находился рюкзак одного из пассажиров с паспортом на его имя, кошельком, банковскими картами, ключами, двумя телефонами сотовой связи, — рассказали агентству правоохранители, отметив, что инцидент произошёл в ходе конфликта.

Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

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