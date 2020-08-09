В Москве таксист распылил перцовый баллончик на пассажира и украл у него рюкзак

Московский таксист во время поездки распылил на пассажиров перцовый баллончик, а когда они вышли из машины, уехал с рюкзаком одного из них, в котором были документы, деньги и другие ценности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
— Неизвестный водитель скрылся, в салоне такси находился рюкзак одного из пассажиров с паспортом на его имя, кошельком, банковскими картами, ключами, двумя телефонами сотовой связи, — рассказали агентству правоохранители, отметив, что инцидент произошёл в ходе конфликта.
Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей. По факту произошедшего проводится проверка.
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