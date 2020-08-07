"Яндекс.Такси" начал показывать рейтинг пассажиров водителям в тестовом режиме

Никогда не забывайте про эти лайфхаки. Кому положены скидки в такси Такси в России — одно из самых технологичных и удобных такси в мире. Во многом так сложилось из-за появления агрегаторов вроде "Яндекс.Такси" и "Ситимобил". Напомним, фишка всех перечисленных служб — это доступность. Два клика — и машина уже едет к заказчику, который знает, сколько времени он проведёт в дороге и сколько заплатит. Чем удобнее сервис, тем чаще хочется им пользоваться. А чем чаще пользуешься такси, тем больше становится брешь в семейном бюджете. Или нет? Вот несколько способов хорошо сэкономить на такси.