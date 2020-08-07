"Яндекс.Такси" начал показывать рейтинг пассажиров водителям в тестовом режиме

Сервис "Яндекс.Такси" начал тестировать показ рейтинга пассажиров водителям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
— Мы тестируем опцию и показываем рейтинг пользователя некоторым водителям из числа тех, у кого указаны фотография в профиле, рейтинг, количество выполненных заказов, отзывы других пользователей, — говорится в сообщении.
Никогда не забывайте про эти лайфхаки. Кому положены скидки в таксиТакси в России — одно из самых технологичных и удобных такси в мире. Во многом так сложилось из-за появления агрегаторов вроде "Яндекс.Такси" и "Ситимобил". Напомним, фишка всех перечисленных служб — это доступность. Два клика — и машина уже едет к заказчику, который знает, сколько времени он проведёт в дороге и сколько заплатит. Чем удобнее сервис, тем чаще хочется им пользоваться. А чем чаще пользуешься такси, тем больше становится брешь в семейном бюджете. Или нет? Вот несколько способов хорошо сэкономить на такси.
Отмечается, что рейтинг пассажира отображается в водительском приложении "Таксометр".
Напомним, в марте пользователи сервиса "Яндекс.Такси" получили возможность видеть свой рейтинг. Водители могут ставить им оценку от одной до пяти звёзд. Итог будет складываться из 40 последних оценок. Посмотреть на уровень можно в меню под строками с именем или почтой в приложении.