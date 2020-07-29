Никогда не забывайте про эти советы. 7 лайфхаков, которые помогут экономить на такси

Такси в России — одно из самых технологичных и удобных такси в мире. Во многом так сложилось из-за появления агрегаторов вроде "Яндекс.Такси" и "Ситимобил". Напомним, фишка всех перечисленных служб — это доступность. Два клика — и машина уже едет к заказчику, который знает, сколько времени он проведёт в дороге и сколько заплатит. Чем удобнее сервис, тем чаще хочется им пользоваться. А чем чаще пользуешься такси, тем больше становится брешь в семейном бюджете. Или нет? Вот несколько способов хорошо сэкономить на такси.

Сравни их всех

В крупных городах сегодня работает как минимум пять агрегаторов: "Яндекс.Такси", "Ситимобил", Gett, Rutaxi и Maxim. У каждого есть своё приложение. Разумеется, если жонглировать ими каждый раз, можно выбрать самый дешёвый из предложенных вариантов. С другой стороны, пока дойдёшь до проверки в последнем, цена в первом может уже измениться.

Впрочем, есть вариант попроще — приложение "СравниТакси". Оно представляет из себя, простите за тавтологию, агрегатор агрегаторов. Как и в любом другом сервисе, в нём можно указать маршрут. Но вместо одной цены "СравниТакси" покажет семь — по одной на каждый агрегатор. Кроме уже перечисленных приложение подгружает данные ещё из "Таксика" и InDriver. Разница между вариантами легко может достигать 100 рублей и больше.

Что интересно, в самом приложении ничего оплачивать не надо. После нажатия на понравившийся вариант в "СравниТакси" пользователя перебросит в приложение выбранного агрегатора, где и предстоит заказать машину. Немного запутанно, но зато безопасно — не приходится лишний раз светить банковской картой.

Фото © Скриншот из приложения

Приятным бонусом является и то, что "СравниТакси" опционально может показывать и стоимость проложенного маршрута в каршеринге "Делимобиль". К тому же в приложении можно узнать ещё и стоимость доставки через Dostavista по выбранному маршруту. В общем, ещё чуть-чуть и "СравниТакси" станет суперприложением.

Стандартная цена в нестандартное время

Многие догадываются, что такси тем дороже, чем выше на него спрос. Проще говоря, наименее выгодно пользоваться услугами сервиса Uber или любым другим его аналогом в так называемый час пик. В Москве, например, по данным самого же "Яндекса", это плюс-минус утро с 8:00 до 9:00 и вечер с 18:00 до 19:00. Но что делать, если нужно поехать именно в это время и именно на такси?

Всё просто. В некоторых сервисах машину можно заказать заранее, например в полдень, когда тарифы ниже. Важно отметить, что в некоторых сервисах на момент заказа указывается предварительная цена, которая к часу поездки может измениться. Но! Даже при таком раскладе ехать в загруженное время зачастую выгоднее, чем при заказе машины по факту.

Уходи раньше и возвращайся позже

Если быть точным, самую высокую нагрузку агрегаторы испытывают именно в 8:30–8:45 и 18:30–18:45. В это время многие едут на работу и возвращаются с неё. К тому же регулярно случаются пробки. Как следствие, спрос на машины высокий и алгоритмы динамического ценообразования поднимают цену, чтобы в зону повышенного спроса стекалось больше водителей.

Так вот, если верить "Яндексу", выезд в 8:15 или 9:00 может оказаться выгоднее на 15–20%, чем выезд в 8:30–8:45. То же самое касается и вечернего времени. Прибытие на работу раньше на 15 минут или уход с неё на такое же время позже едва ли сильно скажется на биоритме человека. Что не равносильно для его же бюджета.

Если не хочешь переплачивать, жди

Повторимся, в случае с агрегаторами такси минуты имеют значение. Стихийное повышение цен может случиться не только в час пик, но и по другим причинам. Допустим, рядом с человеком только-только завершилось какое-нибудь массовое собрание людей (концерт, лекция, корпоратив и т.д.). Резко повышается спрос на такси, и стоимость поездки взлетает в полтора-два раза, поскольку машины поблизости разобрали и нужно заманивать новые с округи. Как быть?

Всё просто. Зачастую случайная нагрузка рассасывается в течение пяти-десяти минут. А следом нормализуются и цены. Значит, пик нужно переждать, как и рекомендует "Ситимобил". Лучше всего это делать, передвигаясь пешком по направлению к точке прибытия. В отдельных случаях агрегаторы и вовсе берут на себя отслеживание цены и оповещают пользователя о её снижении.

Карта осадков вам в помощь

"Посидеть ещё 30 минут или уже пора ехать?" Думаем, таким вопросом хотя бы раз задавались многие. Так вот, если ехать предстоит на такси, стоит заранее посмотреть динамическую карту осадков . Просто необходимо это сделать, если на улице пасмурно.

Иначе есть риск попасть в другую знакомую всем ситуацию. Когда прячешься от ливня под козырьком здания, мечтаешь попасть домой, открываешь приложение такси, вздыхаешь из-за возросшего в три раза ценника и продолжаешь ждать ясную погоду. Для зимы, если верить "Ситимобилу", характерно всё то же самое. Только вместо дождя обычно докучает метель.

Если не хочешь переплачивать, иди

Другая классическая ситуация. Такси от подъезда стоит 300 рублей, а от магазина через дорогу — 200 рублей. Почему такая разница? Есть ответ. Алгоритмы динамического ценообразования учитывают не только предположительное время и расстояние поездки от пассажира — в стоимость закладывается и то, как долго машине придётся ехать до клиента.

Поэтому стоит иметь в виду правила дорожного движения при заказе машины. Если человек понимает, что, например, его дом или офис находится у шоссе с односторонним движением, резонно будет дойти до магазина через дорогу. Ведь так машине не придётся давать лишний крюк туда и обратно, а значит, и цена окажется демократичнее.

Да и в целом не стесняйтесь перед началом поездки походить в радиусе 100–200 метров. Пути алгоритма неисповедимы. Нельзя исключать, что к дому № 11 программа построит один маршрут, а к соседнему дому № 9 — другой.

Старый "друг" лучше iPhone стал вдруг?

Многие видели скриншоты, на которых показано, что с одной и той же точки в одно и то же время такси с дешёвого Android-смартфона стоит дешевле, чем с дорогого iPhone. Представители сервиса "Яндекс.Такси" многократно объясняли , что увиденное — "результат естественной дисперсии цены", на которую влияет множество факторов. Мол, и обратное в приложении можно часто увидеть: когда с iPhone заказ стоит дешевле, чем с Android.

Фото © Скриншот из приложения

Ради эксперимента мы в течение дня проверяли стоимость поездки с iPhone X и бюджетного Moto G8. Каждый раз видели одно и то же: поездки класса выше эконом на iPhone всегда стоили дороже. Поэтому, если у пользователя завалялся старый Android-смартфон и он часто пользуется такси, есть смысл заказывать машины именно с него.

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