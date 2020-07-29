Как перевести деньги в другой банк без комиссии. И почему Сбербанк — худший в этом плане

При переводе денег из одного банка в другой хотелось бы, чтобы не было комиссии. А кейсов, когда нужно выполнить подобную операцию, масса. Как минимум другу или члену семьи на карманные расходы. Как максимум при открытии вклада или накопительного счёта, чтобы не носить наличные из одного банка в другой. К счастью, это возможно сделать при соблюдении двух правил. И возможность могла быть развита сильнее.
Почти в любой банк — до 100 000 руб. в месяц по номеру телефона
С января 2019 года в России активировалась система быстрых платежей. Эта возможность — ещё один шаг к совершенствованию банковской системы. Пользователи получили возможность переводить деньги с карты на карту в разных банках в системах VISA и Mastercard.
Так, вы можете переводить деньги со Сбербанка на "Альфу", с "Тинькофф" на "Райффайзен", с Промсвязьбанка на "Открытие" и так далее без комиссии. Это можно сделать на сайте или в приложении банков. Причём в странах Запада уже давно была такая возможность, система быстрых платежей — её аналог.
При переводе устанавливаются два ограничения:
Как сократить ипотеку на 20 лет или на 10 тысяч в месяц со смартфона или компьютера. 4 простых шага и 5 днейПосле этой операции срок выплаты ипотеки существенно снизится. Или останется прежним, но ежемесячная плата сократится. В любом случае вы останетесь в плюсе, и это совершенно легально.
1) вы переводите средства именно по номеру телефона, а не номеру карты;
2) общая сумма переводов на карты других банков не превышает 100 000 руб. За бóльшие суммы банки могут взять комиссию до 0,5%, но она не должна превышать 1500 рублей.
Во всех банках, кроме одного, вам не нужно заходить в настройки, активировать возможность и прочее. Выбрали "Перевести в другой банк", выбрали банк, ввели номер телефона, отправили. Готово.
Что не так со Сбербанком? Кажется, он тормозит прогресс
Этот банк — главный противник системы быстрых платежей. Сначала он игнорировал её год и подключил только после штрафа от ЦБ. Но даже после этого Сбербанк работает с системой быстрых платежей с ограничениями и максимально усложняет жизнь клиентам.
Во-первых, функцию нужно активировать. Для этого пройдите в иконку профиля —> Настройки —> "Соглашения и договоры" —> "Система быстрых платежей" —> дайте согласие на обработку персональных данных —> подключите "Входящие переводы" и "Исходящие переводы".
Во-вторых, перевести деньги по номеру телефона можно только в три банка: "Тинькофф", "Совкомбанк" и "СДМ-банк". Пока переводы в условные "Альфу", ВТБ и "Райффайзен" недоступны.
"Альфа-банк" (слева) даёт возможность перевести средства в десятки других банков, Сбербанк (справа) только в три. Скрин © LIFE
В другие банки можно переводить деньги только по номеру карты. А там сохранилась комиссия в размере 1,5%, независимо от количества переводов и суммы.
То есть Сбербанк мешает прогрессу банковской индустрии. Это "где получали, туда и идите" от мира мобильных приложений.
Параллельно другие банки позволяют переводить деньги без комиссии на сторонние карты даже по номеру самой карты, а не сотовому. Как минимум эта возможность есть у трёх крупных игроков рынка. Достаточно зайти на их сайт и выбрать соответствующую возможность.
"Тинькофф"
Переводы без комиссии: с карты до 20 000 руб. в месяц в любой банк.
Сотовая связь подорожала из-за кризиса. 5 способов снизить расходы и не платить большеЗа первые полгода тарифы на мобильную связь выросли в среднем на 8%, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. Причина — кризис, вызванный коронавирусом. Кроме того, эксперты говорят, что к концу года они поднимутся на 14%. Лайф разбирался, как снизить расходы на сотовую связь.
Одно из условий дебетовой карты Tinkoff Black — перевод на пластик любого другого банка без комиссии до 20 000 руб. в месяц. Это значит, что вы сможете отправлять деньги как вам удобно — по номеру телефона или карты. Разница заключается лишь в ограничении по максимальной сумме.
"Альфа-банк"
Переводы без комиссии: на карту "Альфа-банка" с карты любого другого банка. Правда, ваш банк может взимать комиссию по усмотрению.
Перевод с карты любого российского банка на "Альфа-банк". Скрин © LIFE
Банк предоставляет услугу "Онлайн-перевод с карты на карту". С ней вы можете перевести деньги с пластика любого банка на "Альфу" без комиссии.
Вбейте в поиске "Альфа-банк онлайн перевод с карты на карту", пройдите по первой ссылке на сайт компании, выберите "Осуществить перевод", заполните данные свои и получателя. Комиссия взимается в зависимости от усмотрения вашего банка. Как минимум она не устанавливается со стороны "Альфы".
ВТБ
Переводы без комиссии: на карту с карты любого банка не более 100 тыс. руб. за один перевод и не более 300 тыс. руб. в сутки.
Перевод с карты любого российского банка на ВТБ. Скрин © LIFE
Этот банк также позволяет переводить деньги своим клиентам с карт чужих банков на сайте. С вас не спишется комиссия, если вы не превысите установленные лимиты.
Войдите в ВТБ-онлайн. Пройдите по "Переводы" —> "С карты на карту". Введите реквизиты собственной карты и номер карты получателя. Готово.