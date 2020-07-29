Как перевести деньги в другой банк без комиссии. И почему Сбербанк — худший в этом плане

При переводе денег из одного банка в другой хотелось бы, чтобы не было комиссии. А кейсов, когда нужно выполнить подобную операцию, масса. Как минимум другу или члену семьи на карманные расходы. Как максимум при открытии вклада или накопительного счёта, чтобы не носить наличные из одного банка в другой. К счастью, это возможно сделать при соблюдении двух правил. И возможность могла быть развита сильнее.

Почти в любой банк — до 100 000 руб. в месяц по номеру телефона

С января 2019 года в России активировалась система быстрых платежей. Эта возможность — ещё один шаг к совершенствованию банковской системы. Пользователи получили возможность переводить деньги с карты на карту в разных банках в системах VISA и Mastercard.

Так, вы можете переводить деньги со Сбербанка на "Альфу", с "Тинькофф" на "Райффайзен", с Промсвязьбанка на "Открытие" и так далее без комиссии. Это можно сделать на сайте или в приложении банков. Причём в странах Запада уже давно была такая возможность, система быстрых платежей — её аналог.

При переводе устанавливаются два ограничения:

1) вы переводите средства именно по номеру телефона, а не номеру карты;

2) общая сумма переводов на карты других банков не превышает 100 000 руб. За бóльшие суммы банки могут взять комиссию до 0,5%, но она не должна превышать 1500 рублей.

Во всех банках, кроме одного, вам не нужно заходить в настройки, активировать возможность и прочее. Выбрали "Перевести в другой банк", выбрали банк, ввели номер телефона, отправили. Готово.

Что не так со Сбербанком? Кажется, он тормозит прогресс

Этот банк — главный противник системы быстрых платежей. Сначала он игнорировал её год и подключил только после штрафа от ЦБ. Но даже после этого Сбербанк работает с системой быстрых платежей с ограничениями и максимально усложняет жизнь клиентам.

Во-первых, функцию нужно активировать. Для этого пройдите в иконку профиля —> Настройки —> "Соглашения и договоры" —> "Система быстрых платежей" —> дайте согласие на обработку персональных данных —> подключите "Входящие переводы" и "Исходящие переводы".

Во-вторых, перевести деньги по номеру телефона можно только в три банка: "Тинькофф", "Совкомбанк" и "СДМ-банк". Пока переводы в условные "Альфу", ВТБ и "Райффайзен" недоступны.

"Альфа-банк" (слева) даёт возможность перевести средства в десятки других банков, Сбербанк (справа) только в три. Скрин © LIFE

В другие банки можно переводить деньги только по номеру карты. А там сохранилась комиссия в размере 1,5%, независимо от количества переводов и суммы.

То есть Сбербанк мешает прогрессу банковской индустрии. Это "где получали, туда и идите" от мира мобильных приложений.

Параллельно другие банки позволяют переводить деньги без комиссии на сторонние карты даже по номеру самой карты, а не сотовому. Как минимум эта возможность есть у трёх крупных игроков рынка. Достаточно зайти на их сайт и выбрать соответствующую возможность.

"Тинькофф"

Переводы без комиссии: с карты до 20 000 руб. в месяц в любой банк.

Одно из условий дебетовой карты Tinkoff Black — перевод на пластик любого другого банка без комиссии до 20 000 руб. в месяц. Это значит, что вы сможете отправлять деньги как вам удобно — по номеру телефона или карты. Разница заключается лишь в ограничении по максимальной сумме.

"Альфа-банк"

Переводы без комиссии: на карту "Альфа-банка" с карты любого другого банка. Правда, ваш банк может взимать комиссию по усмотрению.

Перевод с карты любого российского банка на "Альфа-банк". Скрин © LIFE

Банк предоставляет услугу "Онлайн-перевод с карты на карту". С ней вы можете перевести деньги с пластика любого банка на "Альфу" без комиссии.

Вбейте в поиске "Альфа-банк онлайн перевод с карты на карту", пройдите по первой ссылке на сайт компании, выберите "Осуществить перевод", заполните данные свои и получателя. Комиссия взимается в зависимости от усмотрения вашего банка. Как минимум она не устанавливается со стороны "Альфы".

ВТБ

Переводы без комиссии: на карту с карты любого банка не более 100 тыс. руб. за один перевод и не более 300 тыс. руб. в сутки.

Перевод с карты любого российского банка на ВТБ. Скрин © LIFE

Этот банк также позволяет переводить деньги своим клиентам с карт чужих банков на сайте. С вас не спишется комиссия, если вы не превысите установленные лимиты.