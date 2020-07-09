Ваш тариф подорожал из-за коронавируса. 5 способов снизить расходы

За первые полгода тарифы на мобильную связь выросли в среднем на 8%, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. Причина — кризис, вызванный коронавирусом. Кроме того, эксперты говорят, что к концу года они поднимутся на 14%. Лайф разбирался, как снизить расходы на сотовую связь.

За сотовую связь можно не платить. Если подключить её в пакете с Wi-Fi

Пакет подключённых услуг и сервисов — тренд ИТ-компаний в 2020 году ("Яндекс.Плюс", Combo от Mail.ru). Вы платите за одну подписку, а получаете доступ к онлайн-кинотеатрам, стриминговым сервисам, скидки на такси, доставку еды. Это эффективный способ погрузить пользователя в экосистему компании.

Операторы не стали исключением. Если они предлагают и мобильную, и домашнюю связь, то могут подключить вам тот же пакет на подключение к обеим.

К примеру, по тарифу "Весь МТС" вы получите: 1) безлимитный мобильный интернет, 1000 минут разговора и 100 SMS, 2) домашнюю сеть 200 Мбит/с, 3) доступ к IP-телевидению и мобильному ТВ. Заплатите вы за три услуги как за одну. Wi-Fi и сотовая связь в месяц стоят примерно одинаково, в этом случае вы заплатите вдвое меньше обычного.

Выбейте эксклюзивные условия. Просто скажите, что иначе уйдёте к другому оператору

В 2014 году абоненты получили возможность поменять сотового оператора, оставаясь на имеющемся номере. Меньше чем через год ею воспользовались более миллиона человек. Операторов не устраивает такой расклад, и они делают всё, чтобы удержать пользователя. Этим можно воспользоваться и самостоятельно выбить скидку или получить эксклюзивный тариф.

Вот как это работает.

Чтобы поменять оператора, надо идти к желаемому в ближайший офис с паспортом. Но нам этого не нужно, поэтому включаем дурачка и звоним текущему оператору. Когда вас спросят, почему вы оформляете трансфер, отвечаете: не устраивают текущие условия или у конкурента расценки лучше. Скорее всего, оператор поведётся, и вы получите одно из трёх выгодных предложений: скидку по текущему тарифу, дополнительные гигабайты / минуты / сообщения или личные условия, при которых тариф конструируется целиком. Можете торговаться за каждый пункт.

Посмотрите список подключённых услуг. Возможно, вы что-то не знаете

Личный опыт: как "Билайн" заставил сменить тариф на более новый. Осенью прошлого года на телефон пришла СМС с оповещением: работа в режиме модема теперь предоставляется только как отдельная услуга за ежемесячную плату.

Выяснилось, что такие условия предоставляются только на архивном тарифе. Компания мотивирует абонентов переходить на новые, делая популярные услуги платными. После смены тарифа режим модема снова стал доступен.

Возможно, оператор сделал платными и другие, менее заметные возможности. Они любят автоматически подключать услуги в архивных тарифах. Чтобы не тратить лишние деньги, стоит постоянно мониторить расходы в личном кабинете и смотреть список подключённых услуг.

Вот как это сделать на "Билайне": пройдите по Тарифы и Услуги —> Услуги. Вам отобразится список дополнительных подключений, от лишних можно отказаться одним кликом. Если оператор ввёл дополнительную плату на часто используемые возможности, просто обновите тариф.

Проанализируйте мобильный трафик и скорректируйте тариф

Безлимитный интернет — звучит привлекательно: вы пользуетесь LTE неограниченно и не заботитесь о том, сколько это будет стоит, потому что за любой расход цена фиксированная. На деле же это выгодно, только если вы пользуетесь преимущественно LTE и ваши расходы близки к самому большому пакету гигабайтов.

Если вы пользуетесь Wi-Fi, имеет смысл сократить количество подключённых гигабайтов. К примеру, на Yota с безлимитным интернетом вы заплатите 698 рублей в месяц, а с 10 Гб — 473 рубля.

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Это же касается минут разговора по сотовой связи. В уже отредактированном нами тарифе со стандартными 303 минутами вы заплатите 473 рубля, а с 101 минутой (втрое меньше) — 416 рублей — на 60 рублей меньше. Вроде разница мизерная, но так за год вы сэкономите 720 рублей.

Фото © LIFE

Обратная ситуация — вы пользуетесь преимущественно LTE. За дополнительные гигабайты взимается плата, и вы можете уйти в минус, тогда имеет смысл взять тариф с безлимитным интернетом.

Вывод: изучите собственные расходы на сотовую связь и подберите наиболее подходящий тарифный план с оптимальным количеством минут, СМС и гигабайтов. Не поленитесь и создайте свой тариф, а не берите готовый. Безлимитный интернет — это далеко не всегда выгодно.

Подумайте, нужны ли вам сотовая связь и СМС в принципе? Скорее всего, нет

В 2020 году обе возможности заменили мессенджеры и соцсети. Общаться можно по Zoom или FaceTime, переписываться в Telegram, во "ВКонтакте" и WhatsApp (хотя в последнем не стоит).

Фото © LIFE