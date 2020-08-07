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Только не ешьте! У финских учёных сбежал подопытный кабан, и его разыскивают в Ленобласти

Животное совершило побег ещё в начале июня.

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Фото © "ВКонтакте" / Администрация Ленинградской области

В Финляндии учёные просят помочь в поисках подопытного кабана, который сбежал через границу в Ленинградскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации российского региона.

Отмечается, что самка дикой свиньи сбежала ещё в начале июня в Выборгский район. Подопытная помечена жёлтым ошейником с передатчиком и жёлтой меткой № 4 в ухе. При встрече с животным в пресс-службе просят сообщить в комитет по животному миру области.

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Пусть все и устроили себе внезапные каникулы, но мастера своего дела никогда не отдыхают.

Учёные предупредили, что мясо кабана нельзя употреблять в пищу, так как ему ввели специальный препарат.

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