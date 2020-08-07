Только не ешьте! У финских учёных сбежал подопытный кабан, и его разыскивают в Ленобласти

В Финляндии учёные просят помочь в поисках подопытного кабана, который сбежал через границу в Ленинградскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации российского региона.
Отмечается, что самка дикой свиньи сбежала ещё в начале июня в Выборгский район. Подопытная помечена жёлтым ошейником с передатчиком и жёлтой меткой № 4 в ухе. При встрече с животным в пресс-службе просят сообщить в комитет по животному миру области.
Парикмахерша застряла на карантине и, чтобы не терять время, сделала из парня подопытного кроликаПусть все и устроили себе внезапные каникулы, но мастера своего дела никогда не отдыхают.
Учёные предупредили, что мясо кабана нельзя употреблять в пищу, так как ему ввели специальный препарат.