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В России выявлено 5189 новых случаев коронавируса

За весь период эпидемии в стране заболевание было зафиксировано у 887 536 человек.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

За прошедшие сутки в России зафиксировано 5189 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперштаб.

За 24 часа полностью выздоровело 3215 пациентов, летальных случаев — 77. Всего с начала эпидемии на территории РФ было выявлено 887 536 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 931 летальный исход, справилось с заболеванием 693 422 человека.

Напомним, ранее вирусолог рассказал, может ли коронавирус остаться в организме навсегда. По его словам, инфекция уничтожается благодаря иммунному ответу.

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