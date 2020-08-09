В России выявлено 5189 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 5189 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперштаб.

За 24 часа полностью выздоровело 3215 пациентов, летальных случаев — 77. Всего с начала эпидемии на территории РФ было выявлено 887 536 случаев заражения в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 931 летальный исход, справилось с заболеванием 693 422 человека.