Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина, по состоянию на 10:00 явка составила 45,55%.
Лукашенко по традиции отдал свой голос на избирательном участке, открытом в Белорусском государственном университете физкультуры. Он заверил, что обстановка в стране в период проведения выборов из-под контроля не выйдет.
— Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента, — пояснил политик.
В Белоруссии стартовал основной день голосования на президентских выборахСвою гражданскую позицию за пять дней досрочного голосования выразили 41,7% избирателей.
Находящиеся в России граждане Белоруссии могут проголосовать на трёх участках — в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.
Напомним, на пост лидера республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.