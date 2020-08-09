Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина, по состоянию на 10:00 явка составила 45,55%.

Лукашенко по традиции отдал свой голос на избирательном участке, открытом в Белорусском государственном университете физкультуры. Он заверил, что обстановка в стране в период проведения выборов из-под контроля не выйдет.

— Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента, — пояснил политик.

Находящиеся в России граждане Белоруссии могут проголосовать на трёх участках — в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.