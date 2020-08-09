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Почти тысяча тонн нефти вытекла в Индийский океан из японского судна

Танкер получил пробоину, сев на мель.

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Фото © Pixabay

Порядка одной тысячи тонн нефтепродуктов попало в Индийский океан в районе Маврикия из севшего на мель японского судна, сообщает ТАСС.

Мы приносим свои глубочайшие извинения за произошедшее и будем заниматься решением проблемы до самого конца. По предварительным оценкам, объём утечки составил порядка одной тысячи тонн, — цитирует агентство замглавы компании-судовладельца Mitsui O.S.K. Lines Акихико Оно.

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Решение о строительстве экологического танкера было принято в 2017 году.

Отмечается, что ранее на Маврикии ввели режим ЧС из-за другого японского судна, зафрахтованного компанией Nagashiki Shipping Co. Ltd. Нефтепродукты из него также попали в океан и теперь угрожают прибрежным коралловым рифам.

Весной у берегов Южной Калифорнии скопились десятки нефтяных танкеров. Такая ситуация сложилась из-за переизбытка топлива в хранилищах на суше.

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