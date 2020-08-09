Почти тысяча тонн нефти вытекла в Индийский океан из японского судна

Порядка одной тысячи тонн нефтепродуктов попало в Индийский океан в районе Маврикия из севшего на мель японского судна, сообщает ТАСС.

— Мы приносим свои глубочайшие извинения за произошедшее и будем заниматься решением проблемы до самого конца. По предварительным оценкам, объём утечки составил порядка одной тысячи тонн, — цитирует агентство замглавы компании-судовладельца Mitsui O.S.K. Lines Акихико Оно.

Отмечается, что ранее на Маврикии ввели режим ЧС из-за другого японского судна, зафрахтованного компанией Nagashiki Shipping Co. Ltd. Нефтепродукты из него также попали в океан и теперь угрожают прибрежным коралловым рифам.