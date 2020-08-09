В Волгоградской области автомобилист сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребёнок умер в больнице

В Волгоградской области 21-летний водитель автомобиля KIA Rio сбил семилетнего велосипедиста. ДТП произошло в посёлке Елань, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Как отмечается, ребёнок следовал по проезжей части в попутном направлении. После аварии несовершеннолетнего госпитализировали, он скончался в медучреждении от полученных травм.
В Удмуртии школьник погиб, упав с велосипедаТрагедия произошла на берегу реки, куда мальчик пришёл вместе с сестрой и знакомым.
Ранее в Оренбургской области грузовик КамАЗ насмерть сбил ехавшую на велосипеде пятилетнюю девочку.