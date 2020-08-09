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В Волгоградской области автомобилист сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребёнок умер в больнице

Несовершеннолетний следовал по проезжей части в попутном направлении.

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Фото © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области / "Кривое зеркало"

В Волгоградской области 21-летний водитель автомобиля KIA Rio сбил семилетнего велосипедиста. ДТП произошло в посёлке Елань, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как отмечается, ребёнок следовал по проезжей части в попутном направлении. После аварии несовершеннолетнего госпитализировали, он скончался в медучреждении от полученных травм.

В Удмуртии школьник погиб, упав с велосипеда

Трагедия произошла на берегу реки, куда мальчик пришёл вместе с сестрой и знакомым.

Ранее в Оренбургской области грузовик КамАЗ насмерть сбил ехавшую на велосипеде пятилетнюю девочку.

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