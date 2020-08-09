Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Лобовое столкновение автомобилей Geely и LADA Granta на дороге возле села Быков Отрог в Саратовской области унесло жизни трёх человек, сообщает ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на региональное УГИБДД.
Как рассказали правоохранители, иномарка выехала на встречную полосу, где влетела в отечественную легковушку. В результате водители обоих авто погибли, также умер пассажир, находившийся в китайской машине.
Фото © ГИБДД по Саратовской области / ИА "Версия-Саратов"
Два человека были госпитализированы с травмами. Это женщина и ребёнок, которые ехали в отечественном авто.
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