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Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Машины, попавшие в аварию, не подлежат восстановлению.

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Фото © ГИБДД по Саратовской области / ИА "Версия-Саратов"

Лобовое столкновение автомобилей Geely и LADA Granta на дороге возле села Быков Отрог в Саратовской области унесло жизни трёх человек, сообщает ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на региональное УГИБДД.

Как рассказали правоохранители, иномарка выехала на встречную полосу, где влетела в отечественную легковушку. В результате водители обоих авто погибли, также умер пассажир, находившийся в китайской машине.

Фото © ГИБДД по Саратовской области / ИА "Версия-Саратов"

Два человека были госпитализированы с травмами. Это женщина и ребёнок, которые ехали в отечественном авто.

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