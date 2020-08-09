"По цепочке потащил за собой". Студент из Индии и трое его соотечественников утонули в Волге — видео

Как уточняется, ночью один из молодых людей решил искупаться, его стало уносить течением, парень начал кричать, прося о помощи. Отдыхавшие вместе с ним приятели бросились в воду. Когда один из иностранцев приблизился к тонувшему, тот схватил его и начал тянуть за собой.