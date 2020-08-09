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"По цепочке потащил за собой". Студент из Индии и трое его соотечественников утонули в Волге — видео

Молодые люди не умели плавать и не смогли выбраться из воды.

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Видео © VK / Владислав Еремеев

В Волгоградской области утонули четверо студентов из Индии. Компания отдыхала на берегу Волги в хуторе Бобры, передаёт V1.RU.

Как уточняется, ночью один из молодых людей решил искупаться, его стало уносить течением, парень начал кричать, прося о помощи. Отдыхавшие вместе с ним приятели бросились в воду. Когда один из иностранцев приблизился к тонувшему, тот схватил его и начал тянуть за собой.

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Водолазы не смогли сразу найти тела, утонувших достали только на следующее утро.

Тонувший парень по цепочке потащил за собой товарищей, — пояснил собеседник портала.

Утром тела погибших из воды вытащили спасатели, их обнаружили примерно в одном месте.

Ранее Лайф писал, что житель Татарстана утонул при попытке спасти невесту друга.

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