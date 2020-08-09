"По цепочке потащил за собой". Студент из Индии и трое его соотечественников утонули в Волге — видео

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В Волгоградской области утонули четверо студентов из Индии. Компания отдыхала на берегу Волги в хуторе Бобры, передаёт V1.RU.
Как уточняется, ночью один из молодых людей решил искупаться, его стало уносить течением, парень начал кричать, прося о помощи. Отдыхавшие вместе с ним приятели бросились в воду. Когда один из иностранцев приблизился к тонувшему, тот схватил его и начал тянуть за собой.
Двое абитуриентов из Египта утонули в ВолгеВодолазы не смогли сразу найти тела, утонувших достали только на следующее утро.
— Тонувший парень по цепочке потащил за собой товарищей, — пояснил собеседник портала.
Утром тела погибших из воды вытащили спасатели, их обнаружили примерно в одном месте.
Ранее Лайф писал, что житель Татарстана утонул при попытке спасти невесту друга.