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Лукашенко заявил, что намерен выстраивать нормальные отношения с Россией в случае победы на выборах

Ранее действующий президент республики уже отдал свой голос на одном из избирательных участков.

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Фото © ТАСС / AP / Sergei Grits

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае его победы на сегодняшних выборах республика будет выстраивать нормальные отношения с Россией.

Строиться отношения будут нормально, — сказал он на избирательном участке после того, как отдал свой голос на выборах.

Лукашенко подчеркнул, что Минск всегда будет готов на тесные отношения с Москвой.

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Белорусский лидер признался, что считает президента РФ старшим братом.

Напомним, сегодня, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах.

Жители Белоруссии пожаловались на проблемы с интернетом в день голосования

В частности, зафиксированы перебои в работе мессенджеров.

На пост лидера республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

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