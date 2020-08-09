Лукашенко заявил, что намерен выстраивать нормальные отношения с Россией в случае победы на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае его победы на сегодняшних выборах республика будет выстраивать нормальные отношения с Россией.
— Строиться отношения будут нормально, — сказал он на избирательном участке после того, как отдал свой голос на выборах.
Лукашенко подчеркнул, что Минск всегда будет готов на тесные отношения с Москвой.
Лукашенко рассказал, чем они похожи с ПутинымБелорусский лидер признался, что считает президента РФ старшим братом.
Напомним, сегодня, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах.
Жители Белоруссии пожаловались на проблемы с интернетом в день голосованияВ частности, зафиксированы перебои в работе мессенджеров.
На пост лидера республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.