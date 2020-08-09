Лукашенко заявил, что намерен выстраивать нормальные отношения с Россией в случае победы на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае его победы на сегодняшних выборах республика будет выстраивать нормальные отношения с Россией.

— Строиться отношения будут нормально, — сказал он на избирательном участке после того, как отдал свой голос на выборах.

Лукашенко подчеркнул, что Минск всегда будет готов на тесные отношения с Москвой.

Напомним, сегодня, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах.