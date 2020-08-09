Педагог рассказала, как классическая музыка влияет на интеллект

Сложная музыка является "высокоинтеллектуальной работой", так как необходимо слышать настроение и знать, при каких обстоятельствах она была написана. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила практикующий педагог, автор методики развития памяти и внимания Лариса Шелудченко.

— Когда вы слушаете классическую музыку, пытаетесь понять настроение, о чём думал и что хотел передать этой музыкой композитор, тогда идёт развитие интеллекта. Музыка, картины, художественная литература — их нельзя рассматривать и читать, когда вы не поинтересовались, в какой период это было написано, — отметила она.

По словам Шелудченко, понимание контекста, в котором было создано то или иное произведение, очень важно для его восприятия. А когда человек вникает в эти взаимосвязи, "тогда идёт максимальное развитие".