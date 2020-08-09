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Педагог рассказала, как классическая музыка влияет на интеллект

Эксперт уверена, что сложные произведения развивают умственные способности.

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Сложная музыка является "высокоинтеллектуальной работой", так как необходимо слышать настроение и знать, при каких обстоятельствах она была написана. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила практикующий педагог, автор методики развития памяти и внимания Лариса Шелудченко.

Когда вы слушаете классическую музыку, пытаетесь понять настроение, о чём думал и что хотел передать этой музыкой композитор, тогда идёт развитие интеллекта. Музыка, картины, художественная литература — их нельзя рассматривать и читать, когда вы не поинтересовались, в какой период это было написано, — отметила она.

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Уровень шума на максимальной громкости может достигать 130 децибел.

По словам Шелудченко, понимание контекста, в котором было создано то или иное произведение, очень важно для его восприятия. А когда человек вникает в эти взаимосвязи, "тогда идёт максимальное развитие".

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