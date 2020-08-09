Российские специалисты оказывают психологическую помощь жителям Бейрута — видео

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Российские специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ помогают людям в Бейруте после мощнейшего взрыва в порту ливанской столицы. Как отметила ведущий эксперт Анна Андронова, психологи работают с тревожностью, страхом, но при этом не ставят диагнозы.

— Мы работаем с актуальным состоянием людей, которые обращаются в госпиталь за помощью — медицинской и психологической. <...> Можем работать с тревогой, беспокойством, напряжением, со страхами. Если вдруг люди увидели, что их дети ведут себя странно, не могут уснуть, всё время отыгрывают эту ситуацию, говорят о ней, рисуют, — это то, с чем можно прийти, — рассказала она.

У психологов отдельный модуль в госпитале. Специалисты работают не только привычными методами (беседами и опросами), но и аппаратными.

Напомним, российские специалисты МЧС работают у эпицентра взрыва в Бейруте, а также оказывают медицинскую помощь пострадавшим.