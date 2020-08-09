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Российские специалисты оказывают психологическую помощь жителям Бейрута — видео

Эксперты работают не только привычными, но и аппаратными методами.

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Видео © Предоставлено Лайфу

Российские специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ помогают людям в Бейруте после мощнейшего взрыва в порту ливанской столицы. Как отметила ведущий эксперт Анна Андронова, психологи работают с тревожностью, страхом, но при этом не ставят диагнозы.

Мы работаем с актуальным состоянием людей, которые обращаются в госпиталь за помощью — медицинской и психологической. <...> Можем работать с тревогой, беспокойством, напряжением, со страхами. Если вдруг люди увидели, что их дети ведут себя странно, не могут уснуть, всё время отыгрывают эту ситуацию, говорят о ней, рисуют, — это то, с чем можно прийти, — рассказала она.

У психологов отдельный модуль в госпитале. Специалисты работают не только привычными методами (беседами и опросами), но и аппаратными.

Напомним, российские специалисты МЧС работают у эпицентра взрыва в Бейруте, а также оказывают медицинскую помощь пострадавшим.

Пентагон заявил, что до сих пор не знает причину взрыва в порту Бейрута

При этом американский лидер в первый день предполагал, что имела место быть атака.

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. 8 августа в центре ливанской столицы — у здания парламента — начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств.

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