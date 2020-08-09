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Кабмин одобрил выделение субсидий на погашение части долга по ипотеке многодетным семьям

Это решение позволит поддержать около 26 тысяч пар с детьми.

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Фото © Ярослав Чингаев / ТАСС

Российское правительство одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий "Дом.РФ" для многодетных семей на погашение части долга по ипотечным кредитам. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — сказано в принятом на заседании 6 августа решении.

На эти цели будет выделено 11,8 миллиарда рублей, решение позволит поддержать порядка 26 тысяч семей.

Путин рассказал, сколько российских семей получили поддержку в 2019 году

Ранее глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко озвучил, сколько россиян уже взяли льготную ипотеку под 6,5%.

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По словам премьер-министра, это одна из самых успешных антикризисных мер.

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