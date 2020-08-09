Кабмин одобрил выделение субсидий на погашение части долга по ипотеке многодетным семьям

Российское правительство одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий "Дом.РФ" для многодетных семей на погашение части долга по ипотечным кредитам. Об этом сообщается на сайте кабмина.
— Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — сказано в принятом на заседании 6 августа решении.
На эти цели будет выделено 11,8 миллиарда рублей, решение позволит поддержать порядка 26 тысяч семей.
Ранее глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко озвучил, сколько россиян уже взяли льготную ипотеку под 6,5%.