Кабмин одобрил выделение субсидий на погашение части долга по ипотеке многодетным семьям

Российское правительство одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий "Дом.РФ" для многодетных семей на погашение части долга по ипотечным кредитам. Об этом сообщается на сайте кабмина.

— Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу, — сказано в принятом на заседании 6 августа решении.

На эти цели будет выделено 11,8 миллиарда рублей, решение позволит поддержать порядка 26 тысяч семей.