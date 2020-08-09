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Создатель X-Factor упал с велосипеда в Малибу и сломал спину

Всё случилось во дворе его дома.

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Фото © ТАСС / Zuma / Faye Sadou

Создатель и ведущий шоу X-Factor, британский продюсер Саймон Коуэлл упал с электрического велосипеда в Малибу и сломал спину, его госпитализировали. Об этом сообщает People.

Саймон упал со своего велосипеда в субботу днём, когда тестировал свой новый электрический велосипед во дворе своего дома в Малибу со своей семьёй, — сообщил изданию представитель продюсера.

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По словам бывших сотрудников, она закрывала глаза не неподобающее поведение продюсеров её шоу.

В ближайшее время Коуэллу сделают операцию.

Напомним, ранее фанаты популярного британского музыкального шоу X-Factor обвинили ведущего Саймона Коуэлла в устранении потенциальных соперников. Зрители убеждены, что он "голосует против лучших", чтобы убедиться, что у его исполнителей нет конкурентов.

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