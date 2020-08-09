Создатель X-Factor упал с велосипеда в Малибу и сломал спину

Создатель и ведущий шоу X-Factor, британский продюсер Саймон Коуэлл упал с электрического велосипеда в Малибу и сломал спину, его госпитализировали. Об этом сообщает People.
— Саймон упал со своего велосипеда в субботу днём, когда тестировал свой новый электрический велосипед во дворе своего дома в Малибу со своей семьёй, — сообщил изданию представитель продюсера.
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В ближайшее время Коуэллу сделают операцию.
Напомним, ранее фанаты популярного британского музыкального шоу X-Factor обвинили ведущего Саймона Коуэлла в устранении потенциальных соперников. Зрители убеждены, что он "голосует против лучших", чтобы убедиться, что у его исполнителей нет конкурентов.