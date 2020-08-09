Создатель X-Factor упал с велосипеда в Малибу и сломал спину

Создатель и ведущий шоу X-Factor, британский продюсер Саймон Коуэлл упал с электрического велосипеда в Малибу и сломал спину, его госпитализировали. Об этом сообщает People.

— Саймон упал со своего велосипеда в субботу днём, когда тестировал свой новый электрический велосипед во дворе своего дома в Малибу со своей семьёй, — сообщил изданию представитель продюсера.

В ближайшее время Коуэллу сделают операцию.