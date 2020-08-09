Врач — о "новом" китайском вирусе SFTS: Он менее опасен, чем сочетание гриппа и коронавируса

Вирус SFTS, вспышку которого зафиксировали в Китае, не так опасен, как сочетание коронавируса и гриппа, считает доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.

— Пока что об этом вирусе мало известно — только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем и другим, — рассказал он в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что ряд специалистов уже заявил о том, что вирус не представляет опасности для РФ, однако научное сообщество ещё не имеет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться. По словам Митрохина, складывается впечатление, что SFTS будет чем-то местным и не распространится, как CoViD-19, но пока слишком мало данных.