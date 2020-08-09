Врач — о "новом" китайском вирусе SFTS: Он менее опасен, чем сочетание гриппа и коронавируса

Вирус SFTS, вспышку которого зафиксировали в Китае, не так опасен, как сочетание коронавируса и гриппа, считает доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.
— Пока что об этом вирусе мало известно — только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем и другим, — рассказал он в беседе с Ura.ru.
Он отметил, что ряд специалистов уже заявил о том, что вирус не представляет опасности для РФ, однако научное сообщество ещё не имеет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться. По словам Митрохина, складывается впечатление, что SFTS будет чем-то местным и не распространится, как CoViD-19, но пока слишком мало данных.
Врач рассказала об опасности распространения смертельного китайского вируса по РоссииОна отмечает, что против него уже созданы вакцины, а у российских медиков есть необходимый опыт.
Ранее жителей Китая предупредили о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS, который может привести к смерти. За прошедшие полгода в Китае выявили уже более 60 случаев заражения, из которых семь — с летальным исходом. В Роспотребнадзоре оценили вспышку "нового" смертельного вируса, а бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что ничего страшного от SFTS ждать пока не стоит.