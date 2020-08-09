Добровинский рассказал о грядущем "значимом событии" в деле Ефремова

Адвокат Александр Добровинский анонсировал новый поворот в деле актёра Михаила Ефремова, которого судят из-за смертельного ДТП в центре Москвы, сообщает "Газета.ru".

— Вы всё услышите во вторник, потому что во вторник произойдёт некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем всё станет понятно, — рассказал Добровинский, который представляет интересы потерпевшей стороны, в интервью изданию.

Допрос заслуженного артиста России Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП может пройти 11 августа. Ранее три заседания по существу дела актёра прошли с 5 по 7 августа, в ходе них допросили около 10 свидетелей обвинения. Сам судебный процесс начался с предварительного заседания 30 июля.