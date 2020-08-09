Добровинский рассказал о грядущем "значимом событии" в деле Ефремова

Адвокат Александр Добровинский анонсировал новый поворот в деле актёра Михаила Ефремова, которого судят из-за смертельного ДТП в центре Москвы, сообщает "Газета.ru".
— Вы всё услышите во вторник, потому что во вторник произойдёт некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем всё станет понятно, — рассказал Добровинский, который представляет интересы потерпевшей стороны, в интервью изданию.
От каскадёров до излучения 5G. Как фанаты Ефремова оправдывают его за смертельное ДТПСобрали главные версии невиновности Михаила Ефремова, которые появились у защиты и поклонников актёра за первую неделю судебных процессов.
Допрос заслуженного артиста России Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП может пройти 11 августа. Ранее три заседания по существу дела актёра прошли с 5 по 7 августа, в ходе них допросили около 10 свидетелей обвинения. Сам судебный процесс начался с предварительного заседания 30 июля.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения артист был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.