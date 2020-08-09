Двое детей пострадали при взрыве снаряда времён ВОВ в лесу под Калининградом

В лесу около города Балтийска в Калининградской области в результате взрыва снаряда, предположительно времён Великой Отечественной войны, пострадали мальчик и девочка пяти и девяти лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— По предварительным данным, две семьи с детьми отдыхали в палатках в лесном массиве, расположенном на въезде в город Балтийск. При разведении костра произошла детонация снаряда, находящегося в почве. В результате осколочные ранения получили мальчик пяти лет и девятилетняя девочка, — говорится в сообщении.

Детей госпитализировали с травмами. В региональном Минздраве рассказали, что мальчик находится в тяжёлом состоянии, а девочка — в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.