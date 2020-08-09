"На две части просто тачка!" Четыре человека погибли при лобовом столкновении машин на трассе в Красноярском крае — видео

Четыре человека стали жертвами лобового столкновения двух автомобилей, которое произошло в Канском районе Красноярского края. Об этом сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД России.
По предварительной информации, водитель автомобиля Honda CR-V выехал на полосу встречного движения на 1029-м километре автодороги "Сибирь", где столкнулся с машиной Toyota Camry. В результате погибли водители обоих авто и два пассажира.
Ещё три человека пострадали. Это пассажиры автомобиля Toyota: 30-летняя женщина и дети в возрасте 12 и 14 лет.
Ранее в ДТП в Саратовской области при лобовом столкновении двух легковушек погибли три человека.