"На две части просто тачка!" Четыре человека погибли при лобовом столкновении машин на трассе в Красноярском крае — видео

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Четыре человека стали жертвами лобового столкновения двух автомобилей, которое произошло в Канском районе Красноярского края. Об этом сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД России.

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda CR-V выехал на полосу встречного движения на 1029-м километре автодороги "Сибирь", где столкнулся с машиной Toyota Camry. В результате погибли водители обоих авто и два пассажира.

Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

Ещё три человека пострадали. Это пассажиры автомобиля Toyota: 30-летняя женщина и дети в возрасте 12 и 14 лет.