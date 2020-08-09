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Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая заявила, что голосует за независимую республику без союза с РФ

Явка на выборах составила 45,33% на 10:00.

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Фото © Facebook / Анна Канопацкая

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила, что голосует на президентских выборах за независимую страну без союза с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Я единственный проевропейский демократический кандидат. Я выступаю за денонсацию союзного договора, выход из ОДКБ, за вывод российских войск с территории Беларуси, — сказала Канопацкая.

Она также оценила действия властей в период избирательной кампании, отметив, что "нельзя применять силу и репрессивный аппарат в отношении мирных граждан".

Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Свой голос действующий глава государства отдал в Белорусском государственном университете физической культуры.

По данным ЦИК Белоруссии, явка на президентских выборах в стране по состоянию на 10:00 вместе с досрочным голосованием составила 45,33%, сообщается на сайте Белтелерадиокомпании.

Напомним, на пост лидера республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

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