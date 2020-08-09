Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая заявила, что голосует за независимую республику без союза с РФ

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила, что голосует на президентских выборах за независимую страну без союза с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

— Я единственный проевропейский демократический кандидат. Я выступаю за денонсацию союзного договора, выход из ОДКБ, за вывод российских войск с территории Беларуси, — сказала Канопацкая.

Она также оценила действия властей в период избирательной кампании, отметив, что "нельзя применять силу и репрессивный аппарат в отношении мирных граждан".

По данным ЦИК Белоруссии, явка на президентских выборах в стране по состоянию на 10:00 вместе с досрочным голосованием составила 45,33%, сообщается на сайте Белтелерадиокомпании.