Новое подтопление произошло в Нижних Сергах — видео

Река с характером. Как чиновники в Нижних Сергах строят сквер вместо защиты людей от затопления Город Нижние Серги, расположенный в Свердловской области, оказался затоплен после обильного дождя, пролившегося здесь вечером 20 июля. Буквально за полтора часа небольшая речка Заставка — приток Серги — из безобидного ручья превратилась в бушующую горную реку, чей поток сносил всё на своём пути: деревья, столбы линий электропередачи, машины, гаражи и даже дома. Лайф выяснил, что местные жители уже давно жаловались на то, что они не защищены от внезапного затопления, однако власти решили иначе: более 50 млн рублей потратят на благоустройство центральной площади, ещё более сузив русло реки.