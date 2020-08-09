Новое подтопление произошло в Нижних Сергах — видео

Видео предоставлено Лайфу МЧС России по Свердловской области
В городе Нижние Серги Свердловской области, где действует режим ЧС из-за паводка, произошло новое подтопление из-за сильного дождя, который прошёл рано утром, рассказал Лайфу начальник 32 ПСО ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Половков.
— Произошёл подъём уровня воды в реке Заставка с последующим выходом воды на поверхность грунтовой дороги по улице Жукова. Подтопленных домов и приусадебных участков нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено, — сказал он.
Река с характером. Как чиновники в Нижних Сергах строят сквер вместо защиты людей от затопленияГород Нижние Серги, расположенный в Свердловской области, оказался затоплен после обильного дождя, пролившегося здесь вечером 20 июля. Буквально за полтора часа небольшая речка Заставка — приток Серги — из безобидного ручья превратилась в бушующую горную реку, чей поток сносил всё на своём пути: деревья, столбы линий электропередачи, машины, гаражи и даже дома. Лайф выяснил, что местные жители уже давно жаловались на то, что они не защищены от внезапного затопления, однако власти решили иначе: более 50 млн рублей потратят на благоустройство центральной площади, ещё более сузив русло реки.
По его словам, по прибытии на место оперативной группы МЧС России выяснилось, что засорились два участка трубы, временно проложенных для отвода воды. Из-за этого грунтовые воды вышли на поверхность. Специалисты ликвидировали засор и отсыпали размытую часть дороги.
Напомним, что затопление в городе Нижние Серги в Свердловской области случилось вечером 20 июля. В короткий срок из-за обильного дождя небольшая речка Заставка (приток реки Серги) превратилась в бурный поток, сносивший деревья, столбы линий электропередачи, машины, гаражи и постройки.