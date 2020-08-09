В Венгрии автобус с пассажирами съехал с дороги в канаву. Один человек погиб

В Венгрии произошло ДТП с автобусом, который перевозил граждан Польши. В результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спасательные службы и полицию.
Отмечается, что транспорт съехал с дороги в канаву. Ещё 34 пассажира пострадали, травмы троих из них, в том числе пятилетнего ребёнка, оцениваются как серьёзные.
На месте аварии работают 14 машин скорой помощи и два вертолёта. Причины ДТП пока неизвестны.
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