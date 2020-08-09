Выборы президента в Белоруссии признаны состоявшимися

Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися, так как явка избирателей уже превысила 50%. Об этом сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

— Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании, — сказала она.

Напомним, сегодня, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. Действующий лидер республики уже отдал свой голос.