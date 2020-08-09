Выборы президента в Белоруссии признаны состоявшимися

Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися, так как явка избирателей уже превысила 50%. Об этом сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.
— Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании, — сказала она.
На белорусских избирательных участках в России выстроились длинные очереди — видеоЖелающих проголосовать пускают по одному.
Напомним, сегодня, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. Действующий лидер республики уже отдал свой голос.
Лукашенко заявил, что намерен выстраивать нормальные отношения с Россией в случае победы на выборахРанее действующий президент республики уже отдал свой голос на одном из избирательных участков.
На пост лидера республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.