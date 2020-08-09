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Выборы президента в Белоруссии признаны состоявшимися

Явка на избирательные участки превысила 50%.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися, так как явка избирателей уже превысила 50%. Об этом сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании, — сказала она.

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Желающих проголосовать пускают по одному.

Напомним, сегодня, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. Действующий лидер республики уже отдал свой голос.

Лукашенко заявил, что намерен выстраивать нормальные отношения с Россией в случае победы на выборах

Ранее действующий президент республики уже отдал свой голос на одном из избирательных участков.

На пост лидера республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

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