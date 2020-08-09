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В Италии умерла актриса Франка Валери. Она отпраздновала столетие 31 июля

Смерть наступила, когда артистка спала.

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Фото © Wikipedia

В Риме скончалась известная итальянская актриса Франка Валери. Прощание с ней пройдёт вечером 10 августа в Аргентинском театре, похороны проведут в частном порядке, передаёт Corriere Della Sera.

Она умерла мирно во сне, — сообщила дочь артистки, оперная певица Стефания Бонфаделли.

31 июля Валери отпраздновала своё столетие. По словам дочери, актриса до конца своих дней сохраняла ироничность.

Умерла актриса из "Голодных игр" и "Секса в большом городе"

Причины смерти не сообщаются, о дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Напомним, 8 августа на 77-м году жизни скончалась театральный продюсер Галина Боголюбова.

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