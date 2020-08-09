В Италии умерла актриса Франка Валери. Она отпраздновала столетие 31 июля

В Риме скончалась известная итальянская актриса Франка Валери. Прощание с ней пройдёт вечером 10 августа в Аргентинском театре, похороны проведут в частном порядке, передаёт Corriere Della Sera.
— Она умерла мирно во сне, — сообщила дочь артистки, оперная певица Стефания Бонфаделли.
Addio alla grande #FrancaValeri.— Rai3 (@RaiTre) August 9, 2020
Così, con il suo talento unico, raccontava l'emancipazione femminile. pic.twitter.com/KrsXDrigst
31 июля Валери отпраздновала своё столетие. По словам дочери, актриса до конца своих дней сохраняла ироничность.
Умерла актриса из "Голодных игр" и "Секса в большом городе"Причины смерти не сообщаются, о дате и месте прощания будет объявлено позднее.
Напомним, 8 августа на 77-м году жизни скончалась театральный продюсер Галина Боголюбова.