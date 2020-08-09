Российские специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в порту Бейрута. Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщает ТАСС.

Как отмечается, на месте трагедии продолжаются аварийно-спасательные работы. Российские специалисты, как и ранее, будут помогать с разбором завалов. К настоящему моменту фронт работ стал даже шире, чем был изначально.

По данным ведомства, местные власти больше не надеются найти под завалами живых людей.

— Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами, — сказал сотрудник МЧС РФ.