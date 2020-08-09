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Российские специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

Ливанские власти не надеются, что под завалами могут находиться живые люди.

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Фото © Facebook / rusembei

Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в порту Бейрута. Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщает ТАСС.

Как отмечается, на месте трагедии продолжаются аварийно-спасательные работы. Российские специалисты, как и ранее, будут помогать с разбором завалов. К настоящему моменту фронт работ стал даже шире, чем был изначально.

По данным ведомства, местные власти больше не надеются найти под завалами живых людей.

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Эксперты работают не только привычными, но и аппаратными методами.

Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами, — сказал сотрудник МЧС РФ.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре ливанской столицы — у здания парламента — начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств.

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