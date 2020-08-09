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Минфин ожидает ответа от Нидерландов о пересмотре налогового соглашения

Российская сторона предложила ввести ставку налога на дивиденды в размере 15%.

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Фото © ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина

В ближайшие недели РФ ожидает ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

Ответа от них ждём в ближайшие недели, — сказал Сазанов в эфире телеканала "Россия-1".

Путин предложил установить налог в размере 15% за вывод дивидендов в офшоры

Эти деньги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Напомним, 5 августа Минфин РФ направил Нидерландам предложение отменить льготы по дивидендам, которые выплачиваются из России. Российская сторона предложила ввести ставку налога на дивиденды в размере 15%. Ранее такое же предложение получили Кипр, Мальта и Люксембург. Если эти четыре страны не согласятся на условия, РФ может разорвать с ними налоговые соглашения.

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