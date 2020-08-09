Минфин ожидает ответа от Нидерландов о пересмотре налогового соглашения

В ближайшие недели РФ ожидает ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

— Ответа от них ждём в ближайшие недели , — сказал Сазанов в эфире телеканала " Россия-1 ".

Путин предложил установить налог в размере 15% за вывод дивидендов в офшоры Эти деньги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Напомним, 5 августа Минфин РФ направил Нидерландам предложение отменить льготы по дивидендам, которые выплачиваются из России. Российская сторона предложила ввести ставку налога на дивиденды в размере 15%. Ранее такое же предложение получили Кипр, Мальта и Люксембург. Если эти четыре страны не согласятся на условия, РФ может разорвать с ними налоговые соглашения.