В Москве лифт для еды сломал шею официантке

В Москве в ночь на 8 августа лифт для еды едва не оторвал голову официантке, обслуживавшей припозднившихся гостей. Об этом сообщает "МК".
По данным издания, пострадавшая, вероятно, пыталась докричаться до поваров на первом этаже, чтобы поторопить с подачей первых блюд. Девушка наклонилась, по невнимательности нажала кнопку движения, после чего лифт поехал на первый этаж, затягивая её тело.
Ребёнка подбросило под потолок, когда двери лифта закрылись и зажали поводок на его руке — видеоК счастью, с девочкой ничего серьёзного не случилось и она не пострадала.
Спустя несколько секунд сработала тормозная система. Шея официантки оказалась зажата между двумя механизмами. Сотрудники ресторана подняли лифт на второй этаж и высвободили коллегу из ловушки. Сейчас девушка находится в реанимации, ей диагностирован перелом шейного отдела позвоночника.
Ранее в Москве двери лифта в поликлинике сломали пациенту обе ноги.