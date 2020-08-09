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В Москве лифт для еды сломал шею официантке

Девушку, которая по неосторожности нажала кнопку движения, госпитализировали.

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Фото © Pixabay

В Москве в ночь на 8 августа лифт для еды едва не оторвал голову официантке, обслуживавшей припозднившихся гостей. Об этом сообщает "МК".

По данным издания, пострадавшая, вероятно, пыталась докричаться до поваров на первом этаже, чтобы поторопить с подачей первых блюд. Девушка наклонилась, по невнимательности нажала кнопку движения, после чего лифт поехал на первый этаж, затягивая её тело.

Ребёнка подбросило под потолок, когда двери лифта закрылись и зажали поводок на его руке — видео

К счастью, с девочкой ничего серьёзного не случилось и она не пострадала.

Спустя несколько секунд сработала тормозная система. Шея официантки оказалась зажата между двумя механизмами. Сотрудники ресторана подняли лифт на второй этаж и высвободили коллегу из ловушки. Сейчас девушка находится в реанимации, ей диагностирован перелом шейного отдела позвоночника.

Ранее в Москве двери лифта в поликлинике сломали пациенту обе ноги.

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