В Коми нашли живыми трёх пропавших детей

Мальчиков 2007-го, 2008-го и 2013 года рождения, которые пропали вечером 8 августа в селе Усть-Илыч в Коми, нашли в семи километрах от населённого пункта. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.
Сначала жители села искали ребят самостоятельно, после полуночи информация о пропаже детей поступила в службу спасения. Сотрудникам аварийно-спасательного отряда удалось найти мальчиков в пять утра.
Как уточняется, медицинская помощь несовершеннолетним не потребовалась.
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