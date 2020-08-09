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В Коми нашли живыми трёх пропавших детей

На поиски у специалистов ушло около четырёх часов.

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Фото © VK / mchskomi

Мальчиков 2007-го, 2008-го и 2013 года рождения, которые пропали вечером 8 августа в селе Усть-Илыч в Коми, нашли в семи километрах от населённого пункта. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

Сначала жители села искали ребят самостоятельно, после полуночи информация о пропаже детей поступила в службу спасения. Сотрудникам аварийно-спасательного отряда удалось найти мальчиков в пять утра.

Как уточняется, медицинская помощь несовершеннолетним не потребовалась.

В Тульской области спасатели нашли живыми потерявшихся в пещерах москвичей

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Ранее на Урале трёх подростков нашли спустя пять дней после их пропажи.

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