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Возле офиса оппозиции в Киеве нашли бомбу

Неизвестные оставили её на парковке в нескольких метрах от входа в здание.

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Фото © Марченко Анна / ТАСС

Представители службы безопасности утром обнаружили взрывное устройство на парковке напротив входа в здание, где расположен офис партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Киеве.

Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины обезвредили взрывное устройство на месте в специальном контейнере с помощью гидроудара, — сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

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По его мнению, страной руководит президент, которого в последнее время "видели только в кино".

В партии случившееся расценили как попытку теракта по политическим мотивам. Там добавили, что нападения на ОПЗЖ носят системный характер, а представители национал-радикальных сил неоднократно говорили о планах по физическому уничтожению руководства партии.

Ранее в Полтаве в офис партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" неизвестный бросил гранату. Человек в маске подбежал к открытому на первом этаже офиса окну и кинул в него снаряд. Секретарь партии чудом осталась жива, так как в момент происшествия находилась в другом помещении.

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