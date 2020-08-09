Возле офиса оппозиции в Киеве нашли бомбу

Представители службы безопасности утром обнаружили взрывное устройство на парковке напротив входа в здание, где расположен офис партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) в Киеве.
— Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины обезвредили взрывное устройство на месте в специальном контейнере с помощью гидроудара, — сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.
Депутат Рады рассказал о "дебилах", которые довели Украину до грани распадаПо его мнению, страной руководит президент, которого в последнее время "видели только в кино".
В партии случившееся расценили как попытку теракта по политическим мотивам. Там добавили, что нападения на ОПЗЖ носят системный характер, а представители национал-радикальных сил неоднократно говорили о планах по физическому уничтожению руководства партии.
Ранее в Полтаве в офис партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" неизвестный бросил гранату. Человек в маске подбежал к открытому на первом этаже офиса окну и кинул в него снаряд. Секретарь партии чудом осталась жива, так как в момент происшествия находилась в другом помещении.