Угрожал убийством, стрелял из карабина и наехал на рабочего. Под Волгоградом задержали депутата

В Волгоградской области на 38-летнего депутата села в Руднянском районе возбудили уголовное дело после того, как он угрожал работникам сельскохозяйственной организации убийством, стрелял из карабина, а затем наехал на одного из сотрудников на внедорожнике. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, 8 июля мужчина приехал на своём автомобиле на земельный участок, который арендует акционерное общество. В порыве злости он сначала ударил кулаком одного из работников предприятия, а затем навёл на него свой карабин и стал угрожать убийством. Он не менее трёх раз выстрелил в зерноуборочные машины, в которых находились люди, и после сел во внедорожник и начал ехать в сторону работников: одному из них не удалось увернуться, он получил травмы.

Правоохранители изъяли оружие у депутата, который в свою очередь отрицает, что стрелял. Однако мужчина не может объяснить, как пули из его ружья оказались в кузове сельскохозяйственных машин.

Как выяснилось, участок, где произошёл инцидент, принадлежит сводной сестре депутата. Шесть лет назад он достался ей по наследству от погибшего отца, а так как девушка ещё не достигла совершеннолетия, она находится под опекой. В 2016-м её представитель продлил договор аренды с агрокомплексом. Депутат же решил признать документы незаконными, но проиграл судебные процессы и, вероятно, попытался добиться "справедливости" силой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по фактам покушения на убийство более двух лиц, совершённого общеопасным способом, самоуправства с применением насилия и угрозы убийства. Решается вопрос о заключении его под стражу, на котором в том числе настаивают потерпевшие, опасаясь за свою жизнь.