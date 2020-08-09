Пьяный милиционер и жестокий убийца. Стали известны подробности прошлой криминальной жизни схимонаха Сергия

Скандальный схимонах Сергий известен не только проведением шоу с изгнанием бесов, принуждением монахинь к исполнению од Сталину, а также организацией странных представлений в церковные праздники. Выяснились жуткие подробности его криминальной жизни ещё до прихода в монастырь, сообщает ВГТРК.

Истоки странного и жёсткого поведения схимонаха в отношении воспитанников монастыря стоит искать в его молодости. В светской жизни он, на тот момент ещё Николай Романов, начал свой трудовой путь в милиции, работал инспектором уголовного розыска. Но уже тогда ему давали отрицательную характеристику — халатно относился к исполнению обязанностей, злоупотреблял служебным положением, неоднократно появлялся пьяным. Именно за это его и уволили.

По словам соседей Романова, вопросы вызывали не только его поведение, но и компания, с которой он связался. Вместе с ней он в 1985 году убил и ограбил учителя географии. Пьяные злоумышленники предложили подвезти до дома мужчину. По дороге они сделали вид, что машина сломалась, и когда тот вышел, чтобы помочь, ударили его камнем по голове, а потом забили монтировкой. К телу учителя они привязали плиту и скинули его с моста в водоём. Николай написал явку с повинной, за это преступление он провёл в колонии 13 лет. Между прочим, именно там началось его увлечение религией. Выйдя на свободу, он подался в монастыри. При этом духовного образования он так и не получил, его выгнали из Московской семинарии.

Напомним, ранее стало известно о смерти 15-летней воспитанницы Среднеуральского монастыря. У девочки было тяжёлое заболевание, ранее она находилась в хосписе. По факту её смерти проводится доследственная проверка. Скандальный схимонах Сергий заявил, что смерть ребёнка для него огромная потеря. Позднее на теле девочки обнаружили телесное повреждение, однако, по словам следователей, оно не имеет криминального характера.