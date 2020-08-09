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В горах Кабардино-Балкарии из-за камнепада погиб альпинист

Инцидент произошёл на высоте 3740 метров.

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Фото © Pixabay

Альпинист из Санкт-Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарской Республики во время камнепада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по КБР.

В воскресенье поступила информация о том, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыл-Су, пик Трапеция, на высоте 3740 метров под камнепад попал альпинист 1939 года рождения, — говорится в сообщении.

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На место выехала следственная группа.

Отмечается, что погибший был в составе незарегистрированной группы из шести человек. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про 83-летнего участника строительства первых объектов на Эльбрусе, который взошёл на вершину. Пожилого мужчину сопровождали сын, который является спасателем первого класса, и дочь-медик.

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