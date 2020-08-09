Экс-воспитанники Среднеуральского монастыря раскрыли подробности избиений

Бывшие воспитанники Среднеуральского женского монастыря, захваченного схимонахом Сергием, рассказали телеканалу "Россия 24" о применяемых в обители наказаниях.
Экс-воспитанница Христина Самушкина призналась, что не заметила, когда именно грань дозволенного оказалась пересечена.
— В дальнейшем там уже начали заставлять мужчин бить детей. Отец Сергий Романов давал им (людям из своего окружения. — Прим. Лайфа) распоряжения, абсолютно из-за любого инцидента он говорил: "Идите и бейте", — поделилась девушка.
Христина не рассказывала своему отцу об издевательствах, так как ей говорили, что он уже обо всём знает и не возражает против физических наказаний. Позднее выяснилось, что мужчина не догадывался об издевательствах над детьми.
Пьяный милиционер и жестокий убийца. Стали известны подробности прошлой криминальной жизни схимонаха СергияС первой работы его выгнали за злоупотребление должностными полномочиями и пьянство.
По словам воспитанника Филиппа Малюткина, ему досталось палками по ногам, когда он пошёл купаться, будучи ребёнком.
— Многие дети оттуда выходят с поломанной психикой, это однозначно. Многие долгие годы восстанавливаются, многие до сих пор не восстановились, у кого-то какие-то страхи есть, боязни, — отметил Филипп.
Ещё один пострадавший, Антон Крыжановский, добавил, что Сергий Романов очень хорошо манипулирует людьми.
Напомним, схиигумен Сергий стал скандально известен, когда взялся публично отрицать существование коронавируса, критиковать меры безопасности во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать. Позже его запретили в служении, а 3 июля епархиальный суд лишил его сана, и он стал схимонахом. 24 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении сана схимонаха.