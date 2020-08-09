Экс-воспитанники Среднеуральского монастыря раскрыли подробности избиений

Бывшие воспитанники Среднеуральского женского монастыря, захваченного схимонахом Сергием, рассказали телеканалу "Россия 24" о применяемых в обители наказаниях.

Экс-воспитанница Христина Самушкина призналась, что не заметила, когда именно грань дозволенного оказалась пересечена.

— В дальнейшем там уже начали заставлять мужчин бить детей. Отец Сергий Романов давал им (людям из своего окружения. — Прим. Лайфа) распоряжения, абсолютно из-за любого инцидента он говорил: "Идите и бейте", — поделилась девушка.

Христина не рассказывала своему отцу об издевательствах, так как ей говорили, что он уже обо всём знает и не возражает против физических наказаний. Позднее выяснилось, что мужчина не догадывался об издевательствах над детьми.

По словам воспитанника Филиппа Малюткина, ему досталось палками по ногам, когда он пошёл купаться, будучи ребёнком.

— Многие дети оттуда выходят с поломанной психикой, это однозначно. Многие долгие годы восстанавливаются, многие до сих пор не восстановились, у кого-то какие-то страхи есть, боязни, — отметил Филипп.

Ещё один пострадавший, Антон Крыжановский, добавил, что Сергий Романов очень хорошо манипулирует людьми.